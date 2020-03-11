Yunanistan, Türkiye kara sınırına dikenli tel takviyesi yaptı

Yunan sınır güvenlik ekipleri özel TIR'larla taşınan metrelerce uzunluktaki hazır yapım dikenli telleri Meriç Nehri kıyısına döşedi. Gümülcine ile Edirne sınırı arasındaki köprüde Yunan bando ekibi ise küçük bir gösteri sundu.View on euronews