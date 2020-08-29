Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ve " Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" ifadelerine yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye'nin "benzeri görülmemiş" tehditlerinin günümüz siyaset kültürü ve uluslararası hukuk ile çeliştiğini belirterek, "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata geçirmesini veto etme hakları yok" dedi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin, meşru haklarına başvuran komşu ülkelerini güç kullanmakla tehdit edebileceği yönündeki eşi görülmemiş anlayışı, modern siyasi kültüre ve uluslararası hukukun temel hükümlerine aykırı. Türkiye'yi, uluslararası hukuk ve günümüz uluslararası düzenin üzerine inşa edildiği değerlerin tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu anlamaya çağırıyoruz. Onlar seçici olarak uygulanmaz ve uluslararası toplum onları korumakla görevli, zira ihlal edilmeleri maksimum riski gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

"YUNANİSTAN'IN EĞEMENLİĞİ TÜRKİYE'NİN VETOSUNA BAĞLI DEĞİL"

Türkiye'nin özellikle Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın, tüm üye ülkelerin uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma tehditlerinden veya kuvvete başvurmaktan kaçınması gerektiğinin belirtildiği 2. maddesini yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedilen açıklamada, "Her halükarda, Yunanistan'ın egemenliğini hayata geçirmesinin Türkiye'nin vetosuna bağlı olmadığını onlara hatırlatırız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile devam eden gerginlik, dün akşam Yunan F-16'larının taciziyle bir kat daha arttı. Türk F-16'larının tacizi engellemesi sonrasında Türkiye sabah saatlerinde yeni bir hamle yaparak NAVTEX ilan etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, özellikle Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak isteği ile ilgili olarak, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" diyerek sert bir tepki verdi.

Akşam saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sınırlarını 12 mile çıkaracağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkartmasına müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir