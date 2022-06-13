Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor - Son Dakika
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Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor

13.06.2022 13:36
Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor

Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

"Evros-news" isimli yerel haber portalında hendeğe ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yunanistan'ın, Türkiye ile kara sınırında hendek kazma planının 2010 yılına dayandığı ileri sürülen haberde, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ardından söz konusu hendek çalışmalarının hızlandığı aktarıldı.

Söz konusu internet sitesinin tüm Yunan basınına yansıyan yorumunda, kazımı birkaç ay içerisinde tamamlanması beklenen hendeğin, Türkiye'den gelebilecek olası bir tank saldırısına karşı Yunanistan'ın savunması için önemli olduğu iddia edildi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri çalışanları tarafından kazımı devam eden hendeğin, 135 kilometre uzunluk, 32 metre genişlik ve 7 metre derinliğinde olması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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