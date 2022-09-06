Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatacak - Son Dakika
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Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatacak

06.09.2022 17:53
Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatacak

Yunanistan, sığınmacı geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne inşa ettiği beton çitin uzunluğunu 140 kilometre daha artırmayı planlıyor.

Yunanistan, sığınmacı geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne inşa ettiği beton çitin uzunluğunu 140 kilometre daha artırmayı planlıyor.Yunanistan'da hükümet düzensiz sığınmacı geçişini engellemek için Türkiye sınırına inşa ettiği beton çitin uzunluğunu artıracağını açıkladı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Teodorikakos, Meriç Nehri boyunca inşa edilen yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki dikenli telli, beton çitin uzunluğunun 140 kilometre daha artırılacağını söyledi.

Meriç Nehri'ne ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Teodorikakos, projenin "gizli çıkarları için insanların acı çekmesine yatırım yapanlara" ve "Avrupa'ya şantaj için göçü silah olarak kalananlara" karşı bir kararlılık mesajı olduğunu söyledi.

Yunanistan'da muhafazakar hükümet sınır bölgesindeki gözetleme sistemlerini de geliştirmek istiyor. 250 yeni sınır muhafızının görevlendirilmesi de planlar arasında.

Yunanistan Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği'ne geçmek isteyen ülkelerin geçiş yaptığı ilk ülke konumunda.

Atina, 2012 yılında inşa ettiği çiti, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan sığınmacı krizleri üzerine 2021 yılında uzatmıştı.

Yunan polisinin verilerine göre bu yılın ilk yedi ayında 7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı bunlardan 3 bin 554'ünün Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalıştı.

Reuters/ EC, JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatacak - Son Dakika

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