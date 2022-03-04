Yunanistan Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlık yapıyor - Son Dakika
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Yunanistan Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlık yapıyor

04.03.2022 22:23
Yunanistan Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlık yapıyor

Yunanistan'ın, Ukrayna'dan gelen mültecileri misafir etmek için uygun koşulları hazırlamaya çalıştığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Ukrayna'dan gelen mültecileri misafir etmek için uygun koşulları hazırlamaya çalıştığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin geniş katılımı ile yapılan toplantıda, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı için izlenecek yol haritası çıkarıldığı kaydedildi.

Bugüne dek 2 bin 704 Ukraynalının "geçici misafir" statüsü ile Yunanistan'a geldiği belirtilerek, bunlardan sadece 50'sinin konaklama merkezinde kalmak için talepte bulunduğu ifade edildi. 5 bin kişilik kapasiteye sahip misafirhane bulunduğu ancak bunun ileride 30 bine çıkarılabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılara 12 aylık geçici koruma statüsü verilmesi kararını Yunanistan'ın da uygulayacağı belirtilen açıklamada, Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarının da gerekli hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

Turizm, yeme içme sektörü, teknoloji firmaları ve tarımdaki iş gücü açığı değerlendirmesi yapılarak, ülke içindeki insan gücü ile karşılanamayan istihdam açıklarının Ukraynalı mülteciler tarafından karşılanmasını sağlayacak çalışmaların da başlatıldığı kaydedildi.

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Yunanistan, Ukrayna, Hükümet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlık yapıyor - Son Dakika


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