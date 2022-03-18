Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz - Son Dakika
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Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz

18.03.2022 17:47
Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya S-300 füzesi göndermesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya S-300 füzesi göndermesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir silah yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz." diye konuştu.

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Yunanistan, Ukrayna, Hükümet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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