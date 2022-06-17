Yunanistan ülkesine geçen göçmenleri Türkiye'ye zorla göndermeye devam ediyor

Yunanistan, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan düzensiz göçmenleri Türkiye tarafına geri göndermeye devam ediyor.

Sınır kent Edirne'de sık sık Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerinden geri itildiklerini belirten göçmenler yakalanıyor.

Bu durum Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hazırladığı Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu'na da yansıdı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik insan hakkı ihlallerine yer verilen raporda, ülkenin uygulamalarının uzun süredir sığınma hakkı ihlalinin çok üzerinde olduğu ve yaşam hakkını dahi ihlal eder hale geldiği bildirildi.

Yunanistan'ın karadan geri itme uygulamaları sonucunda geçen yıl 53, bu yıl 31, mayıs ayı itibarıyla ise 33 düzensiz göçmenin donarak ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Raporda, Yunanistan'ın denizden geri itme uygulamalarında, düzensiz göçmenlerin bazen elleri arkadan kelepçelenerek, kimi zaman da can yeleği giydirilmeden doğrudan denize atıldığının tespit edildiği, bu uygulama sonucunda geçen yıl 8, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla 3 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda yer verilen Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Yunanistan unsurları tarafından 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri itildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yaşadıklarını anlattılar

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden bir kısmı da bugün Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı.

Ayakkabıları, cep telefonları ve paralarının alınması ile darbedilmeleri sonrası nehirden gece saatlerinde Türkiye'ye zorla gönderildiklerini ileri süren yaklaşık 60 kişilik grubun bazılarında darp izleri gözlendi, bitkin oldukları görülen göçmenler gördükleri muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

Yunanistan'a geçmelerinin ardından yakalandıklarını ve Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini dövdüğünü belirten Suriyeli İbrahim El Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, kötü muamele gördüklerini söyledi.

Paraları ve pasaportlarının alındığını dile getiren El Ahmed, "Bizi önce dövdüler, sonra soydular. Ardından bizi sınıra getirip botlarla karşıya geçirdiler. Hızlıca yolladılar, nehre düşürmeye çalıştılar. Yaklaşık 60 kişi vardık. Her şeyimizi aldılar." dedi.

-"Gece boyunca işkence yaptılar"

Afganistan uyruklu Yusuf Kerimi ise Yunan askerlerinden insanlık dışı muamele gördüklerini ifade etti.

Birikimini kaybettiğini aktaran Kerimi, "Gece boyunca işkence yaptılar. Sonra botlara bindirip nehirden geri yolladılar. Böyle yapmaya hakları yok." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Ali Ahmedi de 2 kardeşiyle birlikte sınırı geçtikten sonra yakalandıklarını söyledi.

Hayatının en zor anını yaşadığını belirten Ahmedi, şunları kaydetti:

"Ben ablam ve erkek kardeşimle gidiyordum. 'Biz aileyiz paramızı almayın.' geri dönelim dedik. Ellerimize kelepçe taktılar. Ellerim kan topladı, kesilecek gibi odu. Ağlamaya başladım. Ellerinde sopa ve silahları vardı. Uzun bir adam vardı, 'Arkana bakarsan kafana sıkarım.' dedi. O an için ölecek gibi hissettim. Ben yolda kalmamak için bir poşetin arasına koyup 50 avroyu poşetledim ve yuttum. Bunu yapmam gerekiyordu."

Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen dövülerek Türkiye'ye atıldı

Öte yandan bir başka alanda yaralı halde bulunan düzensiz göçmen ise hastaneye kaldırıldı.

Yürümekte zorlanan Suriye uyruklu (22) Muhammed Estar, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.

Estar, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendisini darbederek Türkiye tarafına gönderdiğini ifade etti.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının haber vermesi üzerine buraya gelen sağlık ekipleri Estar'ı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı.