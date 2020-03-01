Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi göçmenler için toplanıyor - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmen krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Edirne üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin durumunu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, konseyin TSİ 19.00'da toplanacağı belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358'e ulaştığını açıklamıştı. - ATİNA