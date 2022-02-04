Üye Girişi
Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu

04.02.2022 00:58
Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu

Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve 3 gündür kayıp olarak aranan 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bulundu.

Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve 3 gündür kayıp olarak aranan 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bulundu. Cansız bedenin bulunmasının ardından arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak saat 11.20 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler ada üzerinden, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenilirken olay yerine 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Yunanistan unsurları denize atmış

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, 31 Ocak tarihinde Yunanistan unsurları tarafından, gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkanları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğunun söylendiği öğrenildi.

Bugün cansız bedeni bulundu

Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri 3 gün boyunca sürdürüldü. Kayıp olan düzensiz göçmenin cansız bedenine ise bugün Çeşme ilçesi Top Burun sahilinde ulaşıldı. Kayıp göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama faaliyetlerine son verildi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement