İzmir açıklarında geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.03.2022 00:41
İzmir açıklarında geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 15 göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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