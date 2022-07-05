Ekipler, 3 Temmuz saat 05.35 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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