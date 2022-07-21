Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

21.07.2022 23:27
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Dikili, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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