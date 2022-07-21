Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yunanistan, Dikili, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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