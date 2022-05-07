Yunanistan unsurlarınca İzmir açıklarına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Lastik bottaki 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Urla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki Önen Koyu'nda insansız hava aracı tarafından tespit edilen 31 Yemen uyruklu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Su ve yiyecek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.