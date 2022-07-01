Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.07.2022 00:58

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tekağaç açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan botta doğum yaptığı öğrenilen bir kadın ise bebeğiyle birlikte önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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