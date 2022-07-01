Öte yandan botta doğum yaptığı öğrenilen bir kadın ise bebeğiyle birlikte önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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