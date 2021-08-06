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Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı - Son Dakika

Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı

06.08.2021 17:53

Türkiye gibi günlerdir yangınlarla boğuşan Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul dahil 4 ilimizde kül bulutuna neden oldu. Bu görüntülerin ardından uyarı yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan üzerinden gelen küller İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da kül bulutuna neden oldu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kül bulutunun nedenine dair açıklama yaptı.

"YUNANİSTAN'DAN GELEN SINIR TABAKADAKİ RÜZGARLAR"

Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı

Yunanistan, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı - Son Dakika


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