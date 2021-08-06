Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı - Son Dakika

Yunanistan üzerinden gelen küller İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da kül bulutuna neden oldu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kül bulutunun nedenine dair açıklama yaptı.

"YUNANİSTAN'DAN GELEN SINIR TABAKADAKİ RÜZGARLAR"

Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.