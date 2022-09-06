Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554'ü Meriç'te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri 180 kilometreye çıkaracak - Son Dakika

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