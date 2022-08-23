"Allah katında tek din İslam'dır. Araştırmaları sonucunda İslam dinini tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim. Allah'ü Teala kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin."

Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu - Son Dakika

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