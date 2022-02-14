Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına da ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis'in katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya seyahat edilmemesini tavsiye ettiği belirtilen açıklamada, "Bu ülkede bulunan Yunan vatandaşlarına en kısa zamanda ülkeden ayrılmaları tavsiye ediliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğindeki personel sayısının asgariye indirildiği belirtilerek, Mariupol'deki Başkonsolosluk personelinin ise destekleneceği kaydedildi.