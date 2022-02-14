Üye Girişi
Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

14.02.2022 13:34
Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına da ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına da ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis'in katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya seyahat edilmemesini tavsiye ettiği belirtilen açıklamada, "Bu ülkede bulunan Yunan vatandaşlarına en kısa zamanda ülkeden ayrılmaları tavsiye ediliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğindeki personel sayısının asgariye indirildiği belirtilerek, Mariupol'deki Başkonsolosluk personelinin ise destekleneceği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Ukrayna, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement