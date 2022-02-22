Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemelerini önerdi - Son Dakika
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Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemelerini önerdi

22.02.2022 16:17
Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemelerini önerdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, ülkedeki Yunan yetkililerle temasa geçmesi istendi.

Yunanistan'ın Ukrayna'daki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarının iletişim bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Yunan vatandaşlara şimdilik Ukrayna'ya seyahat etmemelerini öneriyor." ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ukrayna, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemelerini önerdi - Son Dakika


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