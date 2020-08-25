Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat - Son Dakika

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye, (DHA)- Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, bugün gerçekleşecek AB toplantısı öncesinde Akdeniz semalarında sıcak gelişme yaşandı. Yunan medyası ABD ve Yunanistan donanması ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne de ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan, bugün gerçekleşmesi beklenen AB toplantısı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Türkiye'nin doğrudan diyaloğa başvurmaları için çağrısında bulundu. Yunan medyası ise ABD ve Yunanistan donanması ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.