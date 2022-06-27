Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu

27.06.2022 18:59
Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesi ve Ermenistan'ın, 1915 olayları iddiaları, mesnetsiz "Pontus" iddiaları, Dağlık Karabağ meselesi ve Kıbrıs gibi konularda birbirini desteklediğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesi ve Ermenistan'ın, 1915 olayları iddiaları, mesnetsiz "Pontus" iddiaları, Dağlık Karabağ meselesi ve Kıbrıs gibi konularda birbirini desteklediğini belirtti.

Dendias, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Atina'da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

İki ülkenin tarihi olarak çok iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Dendias, Yunanistan'ın Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Dendias, dış politikalarını, uluslararası hukuk çerçevesinde tarafların ortak kabulünü sağlayan barışçıl çözüm ekseninde şekillendirdiklerini iddia ederek, Yunanistan Parlamentosunun, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını 1996'da ve Ermenistan Parlamentosunun, Yunanistan'ın mesnetsiz "Pontus" iddialarını 2015'te tanıdığını anımsattı.

Ermenistan'ın Kıbrıs meselesindeki desteğine teşekkür eden Dendias, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığında iki ülkenin birbirini desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, diaspora konusunda da karşılıklı iş birliği imkanlarının geniş olduğunu savunarak, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Erivan'da üçlü bir buluşma düzenlemede mutabık kaldığını duyurdu.

Mirzoyan, Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da kabul edildi.

YORUMLAR
500
Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı Rusya'nın Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Atina'dan tepki Rusya'nın Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Atina'dan tepki Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı
Kaynak: AA

Dağlık Karabağ, Yunanistan, Ermenistan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement