Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta tek çözümün "federasyon" olduğu konusunda ısrarcı - Son Dakika

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta tek çözümün "federasyon" olduğu konusunda ısrarcı

08.02.2021 17:41
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta tek çözümün

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs'ta konuşulacak tek çözüm modelinin, 52 yıldır denenen ancak bir sonuç alınamayan "federasyon" modeli olduğunu savunmayı sürdürdü.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs'ta konuşulacak tek çözüm modelinin, 52 yıldır denenen ancak bir sonuç alınamayan "federasyon" modeli olduğunu savunmayı sürdürdü.

Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, Miçotakis ve Anastasiadis, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferansa katılma arzusunu yinelerken, Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çağrısı yapan BM kararlarına dayanmayan herhangi bir çözüm modelinin tartışılmasını reddetti.

Yunanistan'ın Kıbrıs'taki en büyük önceliğinin iki tarafı da kabul edebileceği, işlevsel bir çözüm bulmak olduğunu ifade eden Miçotakis, Türk tarafının "iki devletli çözüm" konusundaki ısrarını kınadığını ve bunun Avrupa Birliği (AB) tarafından da reddedildiğini savundu.

Miçotakis, "BM kararlarına odaklanmaya devam ediyoruz. Bunlar, AB müktesebatının Ada'nın tümünde uygulanmasının temeli olan, üzerinde anlaşılmış ve evrensel olarak kabul edilmiş tek çözüm çerçevesidir." dedi.

"Gayriresmi konferansa katılmaya tam olarak hazır olduğumuzu ifade ettik." diyen Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözüm biçimi konusundaki tutumlarının net olduğunu, bunun, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarından ve Avrupa Birliği'nin (AB) ilke ve değerlerinden sapmayacağını savundu.

Anastasiadis, Ada'daki yeniden birleşmenin "çağ dışı" garanti sisteminin sona erdirilmesini ve Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Türk tarafı iki devletli çözümü destekliyor

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta 52 yıldır denenen ancak somut bir sonuç alınamayan federasyon ısrarına karşın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ada'nın gerçeklerine uygun olan "iki devletli çözümün" masaya gelmesini destekliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 Şubat'taki KKTC ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye ile pozisyonumuz tam bir uyum içindedir. Egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs'taki iki devletin yan yana iş birliğini savunan bir pozisyon ile bu toplantıya (5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı) gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu ise, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında her konuda tam bir uyum var. Kıbrıs Türk halkı son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine iki devletli çözümü istediğini, verdiği oylarla da göstermiştir. Sayın Ersin Tatar'ı Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve bu konuda tam yetki vermiştir. Biz de önümüzdeki süreçte bu çerçevede müzakerelerimizi, toplantılarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta tek çözümün 'federasyon' olduğu konusunda ısrarcı - Son Dakika


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