Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

01.05.2022 19:02
Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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