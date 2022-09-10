İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, İstanbul, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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