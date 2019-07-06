Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
9 dakika önce
Yunanistan'da yarın gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamento için milletvekillerini belirleyecek.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:37
'da yarın gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamento için milletvekillerini belirleyecek. Anketler, seçimi merkez sağ Yeni Demokrasinin kazanacağını gösteriyor.
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