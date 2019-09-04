Yunanistan Yeni Demokrasi Partisi üyesi bir mülteciye 'maymun' dedi
3 saat önce
Yunanistan’da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi (PD) siyasetçisi Theo Giannaros, İranlı bir mülteciye “maymun” dedi
Yunanistan'da erken seçimlerde iktidara gelen muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (PD) siyasetçisi Theo Giannaros, İranlı bir mülteci için "maymun" ifadesini kullandı.
Yunanistan'da yaşayan İranlı Arash Hampay, kendisine ve diğer göçmenlere yapılan ırkçı söylemlere yönelik, "Hey faşistler, yeni ülkemde ben iyiyim. Benim hareketlerimi kontrol edemezsiniz. [...] Kentimiz faşistlerden arınmalı. #Atina" şeklinde Twitter'da paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08
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