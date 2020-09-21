Yunanistan yeni provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika

Yunanistan yeni provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta

Türkiye'yi her fırsatta hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslara başladı.

Yunanistan yeni provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta, System.String[]

Türkiye'yi her fırsatta hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslara başladı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Mart ayında göreve geldiğinden beri ilk yurt dışını ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan ve kışkırtıcı söylemlerini sürdüren Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Rum Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis tarafından karşılandı. Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi. Rum Haber Ajansı'na (KİPE) verdiği açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, "Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" dedi. Türkiye'yi "saldırganlıkla" suçlayan Sakellarupulu bu tavrının "AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini" öne sürdü. Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum Başkanlık Sarayı'nda bulunan Başpiskopos Makarios'un heykeline çelenk koydu.

RUM MECLİSİ'NDE KONUŞMA YAPACAK

Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi'nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.


Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan yeni provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
16:33
Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü         
16:20
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 18:06:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan yeni provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei