Yunanistanın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu seçildi - Son Dakika

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu parlamentoda yapılan oylamada 261 oy alarak seçildi.



Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 15 Ocak tarihinde Danıştay Başkanı olan Katerina Sakelaropulu'yu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Bu adaylığa ana muhalefetteki Siriza ve muhalefet partisi Kinal da destek verdi. 300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylama sonrası Sakelaropulu, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'tan görevi devralacak. - ATİNA