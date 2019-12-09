Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir