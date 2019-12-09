Son Dakika Haberleri: Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:53 Kaynak: DHA
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