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Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:53 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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