Yunanlılar geri ittikleri 11 göçmenden birinin bileğini kırdı

Yunan unsurlarının, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında geri ittikleri 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, Yemen uyruklu Ayşe Ahmed adlı kadın göçmenin Yunan unsurları tarafından sopayla bileğine vurulduğu ve kırıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itildiği belirlenen 6'sı Afganistan, 4'ü Yemen, 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kurtardığı düzensiz göçmenlerden Yemen uyruklu Ayşe Ahmed, Yunan unsurları tarafından sol el bileğine sopa ile vurulduğunu ifade etti. Yapılan kontrolde Ayşe Ahmed'in el bileğinde kırık olduğu tespit edilerek ilk tedavisi yapıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - İZMİR