Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti - Son Dakika

Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, can sallarına balık istifi gibi bindirilmiş göçmenlerle karşılaştı. Yunan askerlerince Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine belirtilen bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları gönderildi.

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