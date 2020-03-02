Yunanlılar göçmenlerin yakıtlarını ve motorunu alıp ölüme terk etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanlılar göçmenlerin yakıtlarını ve motorunu alıp ölüme terk etti - Son Dakika

Yunanlılar göçmenlerin yakıtlarını ve motorunu alıp ölüme terk etti

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle denizde mahsur kaldı.

Yunanlılar göçmenlerin yakıtlarını ve motorunu alıp ölüme terk etti, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle denizde mahsur kaldı. Motorları ve bazı eşyaları alınan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ölümden kurtardı.


Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği devam ediyor. Suriye, Irak, Kongo, Afganistan ve Orta Afrika uyruklu 12'si çocuk 38 göçmen bu sabah saatlerinde Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmek için lastik botlarla denize açıldı. Göçmenlerin iddialarına göre denize açıldıktan bir süre botun yanına Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaklaştı. Yunan ekipleri, göçmenlerin bulunduğu bottaki benzini boşaltıp yedek yakıtlarını da alırken, daha sonra motoru söktü ve göçmenlerin yanından ayrıldı. Denizde bir süre mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım istedi. Göçmenlerin yardımına yetişen ekipler, göçmenleri başka bir bota bindirerek Çeşme Limanına getirdi. Burada karaya çıkartılan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından gıda yardımı yapıldı. Bedensel engeli bulunan bir göçmen ise arkadaşlarının yardımıyla taşındı.


"Türk Sahil Güvenliği sayesinde boğulmaktan kurtulduk"


Denizde mahsur kalan göçmenlerden Afgan uyruklu Ramin Emiri (30), sabah saatlerinde denize açıldıklarını Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle denizde mahsur kaldıklarını söyledi. Ramin Emiri, "Yunan ekipleri her şeyimizi aldı sadece tüp bıraktılar. Türk Sahil Güvenliği sayesinde boğulmaktan kurtulduk" dedi.


Ayrıca, göçmenlerden Ramin Emiri'nin hamile eşinin de botta olduğu ve sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İZMİR

Yunanistan, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü
7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanlılar göçmenlerin yakıtlarını ve motorunu alıp ölüme terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]