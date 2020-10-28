Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi - Son Dakika

Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi

28.10.2020 23:56
Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi, System.String[]

Son bir hafta içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sala bindirilerek ölüme terk edilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçarken geri itilen 19 kaçak Türk de Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalandı.

Son bir hafta içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sala bindirilerek ölüme terk edilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçarken geri itilen 19 kaçak Türk de Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalandı.

Sabah saatlerinde Bodrum Karaada açıklarında çok sayıda can salı içinde düzensiz göçmen tespit edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAÇAK TÜRK VATANDAŞLARINI SAL İLE GERİ İTTİLER

Marmaris Yeşilova Körfezi'nde ise açık denizde çok sayıda can salı olduğu bilgisine alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 3 can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Can salları içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 19 Türk şahıs da yakalandı.

22 Ekim tarihinden bu yana Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen ve ölüme terk edilen toplam 399 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

(İHA)

Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi
Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi
Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanlılar kaçak Türkleri de geri gönderdi - Son Dakika

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