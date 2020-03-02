Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı - Son Dakika

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı

6 saat önce

Türkiye sınırından Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı, System.String[]

Türkiye sınırından Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunanlıların gerçek mermi atmasıyla manevra yaparak karaya çıkamadan geri döndü. Canlarını zor kurtaran göçmenler, yine ateş altında bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde mermilerin lastik botların çok yakınına düştüğü net bir şekilde gözüküyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler tepki almaya devam ediyor. - AYDIN

Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriyeli gençlerin Türkiye aleyhine sözleri tepki çekti: Biz mi dedik bizi kurtarın diye?
Boateng'ten itiraf: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum "Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]