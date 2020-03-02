Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı - Son Dakika

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı
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Türkiye sınırından Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Türkiye sınırından Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunanlıların gerçek mermi atmasıyla manevra yaparak karaya çıkamadan geri döndü. Canlarını zor kurtaran göçmenler, yine ateş altında bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde mermilerin lastik botların çok yakınına düştüğü net bir şekilde gözüküyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler tepki almaya devam ediyor. - AYDIN
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