Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor - Son Dakika

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

7 saat önce

Yunanistan, Avrupa'ya gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mültecileri engellemeye devam ediyor.

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor, System.String[]

Yunanistan, Avrupa'ya gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mültecileri engellemeye devam ediyor. Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunanlılar, şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine, yeniden tel duvar inşa ediyor.

Yunanistan güvenlik güçleri, iş makineleri ile sınırın 100 metre gerisinde, sınır hattı boyunca iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakmak suretiyle, tel duvar inşa ediyor.

(Koray Ustabaşı - İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/iHA)

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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