Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor - Son Dakika

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

6 saat önce

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor Sınırda bulunan jiletli tel hattının 100 metre gerisine harıl harıl yeni tel duvar yapıyorlar Avrupa gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteciler için Yunanistan...

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor, System.String[]

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

Sınırda bulunan jiletli tel hattının 100 metre gerisine harıl harıl yeni tel duvar yapıyorlar

EDİRNE - Avrupa gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteciler için Yunanistan yeni tedbirler almaya devam ediyor. Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunanlılar, şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine, yeniden tel duvar inşa ediyor.

Yunanistan güvenlik güçleri, iş makineleri ile sınırın 100 metre gerisinde, sınır hattı boyunca iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakmak suretiyle, tel duvar inşa ediyor.

Yunanistan, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:27 Kaynak: İHA
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