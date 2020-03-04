Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Yunanistan güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Yunanistan güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olayda yaralanan bir göçmen, yaşadıkları anları anlattı.


Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısının arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları atıldı, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek göçmen yaralandı. Yaralı göçmenler ambulanslarla Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen göğüs bölgesinden yaralanan göçmen hayatını kaybetti.


"Yunanistan polisleri ateş açtı"


Hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu olan diğer göçmenler, yaşananları anlattı. Suriyeli olduğunu söyleyen göçmen, Yunanistan polisi tarafından göçmen topluluğuna ateş edildiğini söyledi. Göçmen, sağ bacağına isabet eden merminin bacağının önünden girip arka kısmından çıktığını gösterdi. Topuk kısmından ve kolundan vurulan diğer göçmenler de yaralanan bölgelerini kameraya gösterdi.


Pazarkule'de Yunanistan güvenlik güçlerince göçmenlere saldırılar zaman zaman devam ediyor. - EDİRNE

Yunanistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı
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