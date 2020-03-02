Yunanlılardan, göçmenlere sert müdahale - Son Dakika

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri TOMA, gaz bombaları ile müdahale etti. Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine 'vur' emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından sınırın iç bölgelerine alındı.

Yunan asker ve polisleri, kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde geçiş yapmak için bekleyen göçmenlere sert müdahalede bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA'dan tazyikli su, gaz bombası, ses bombaları atıldı.

Yunanistan ve Türkiye sınır hattının tam ortasındaki bölgede Yunan askerlerinin müdahalesi ile karşılaşan göçmenler taş ve sopalarla karşılık verdi. Sınırda geniş bir alana yayılan göçmenler, Yunan askerine ve devriye araçlarına taş attı. Tel makası ile sınırdaki telleri kesmeye çalışan göçmenler ses bombası ve biber gazı ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Yunan güvenlik güçlerine sınırı geçenlere 'vur' emri verildiği iddiaları üzerine, jandarma ve polis ekipleri, sınırın sıfır noktasında bulunan göçmenleri iç kesimlere aldı. Göçmenlerin burada bekleyişi sürüyor.