Yunanlıların denizde ölüme terk ettiği 21 kaçak kurtarıldı - Son Dakika

Yunanlıların denizde ölüme terk ettiği 21 kaçak kurtarıldı

31.10.2020 03:02
Yunanlıların denizde ölüme terk ettiği 21 kaçak kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında motoru bulunmayan iki teknede sürüklenen 7'si kadın, 3'ü çocuk 21 kaç göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında motoru bulunmayan iki teknede sürüklenen 7'si kadın, 3'ü çocuk 21 kaç göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, Yunananistan'ın Rodos adasında günlerce aç ve susuz kaldıktan sonra tekneye bindirilip denize bırakıldıklarını söyledi.

Bugün saat 05.00 sıralarında Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri deniz ortasında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu motorsuz iki tekneye rastladı. İki teknede bulunan 7'si kadın, 3'ü çocuk 21 kaç göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça limanına getirildi. Polise teslim edilen kaçaklardan 19'unun Suriye, ikisinin ise Türk olduğu belirlendi. Datça Emniyet Müdürlüğü 'nde işlemleri tamamlanarak, Muğla İl Göç İdaresine gönderilmek üzere otobüse bindirilen kaçak göçmenlerden 20 yaşındaki Suriyeli Zikre Hazan yaşadıkları dramı basın mensuplarına anlattı.

BEBEKLERİ DAHİ DÖVDÜLER, DENİZİN ORTASINA BIRAKTILAR

İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelerek Marmaris'ten bir tekne ile Yunanisten'ın Rodos adasına gittiklerini ifade eden Hazan, vicdanları sızlatan açıklama yaptı. Burada Yunan askerlerince yakalandıklarını ve Rodos adasında 5 gün nezarethanede kaldıklarını anlatan Hazan, "Bize ne yemek ne de su verdiler. Bizi insan yerine koymadılar. Annemi, beni hatta bebekleri bile dövdüler, eziyet ettiler. Bunlar insan değil. Lavobo yok, yasak dediler. Sonra bizi deniz ortasında tekneye bıraktılar. Daha sonra ise Türkiye'ye geldik. Türkler melek. Melek nedir bilir misin? Aldılar bizi yemek verdiler, battaniye verdiler. Yemin ederim, insan olduğumuzu burada hatırladık. Allah sizden razı olsun" dedi.


Sahil Güvenlik, Çocuk, Kadın, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanlıların denizde ölüme terk ettiği 21 kaçak kurtarıldı - Son Dakika


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