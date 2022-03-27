Yunanlıların göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı - Son Dakika
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Yunanlıların göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

27.03.2022 22:11
Yunanlıların göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kişinin mahsur kaldığını tespit eden sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonuna çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kişinin mahsur kaldığını tespit eden sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonuna çıktı. Karaya çıkarılan 8 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeliği suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında bir botun hareketsiz durduğunu tespit etti. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri bot içerisinde bulunan 8 kişiyi Dilek Yarımadası içinde bulunan Dipburnu Karakolu'na getirdi. Karaya çıkarılan kişilere jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelilerin Ş.D., A.D., M.Y., M.H., T.B., G.A., B.S. ve F.O. olduğu tespit edildi. 5'i Astsubay 2'si subay olmak üzere toplam 7 asker ve 1 öğretmenin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itildiği ileri sürüldü. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Sahil Güvenlik, Terör Örgütü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanlıların göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanlıların göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı - Son Dakika
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