YUNANLILARIN MOTORUNU ÇIKARDIKLARI BOT İLE DENİZE BIRAKTIĞI 52 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika
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YUNANLILARIN MOTORUNU ÇIKARDIKLARI BOT İLE DENİZE BIRAKTIĞI 52 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

20.09.2022 18:41

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca motoru alınarak Türk sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca motoru alınarak Türk sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında çocukların yanı sıra 30 haftalık hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazar günü saat 05.00 sıralarında Foça açıklarında, denizin ortasında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik Gemisi, Aslan Burnu açıklarında bulunan lastik bota ulaştı. Göçmenler arasında 5'i Eritreli, 20'si Yemenli toplam 25 kadın, 1'i Eritreli 7'si Yemenli toplam 8 çocuk olduğu Eritreli kadınlardan birinin 30 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Karaya çıkartılan göçmenlerin; Yunan unsurlarının botlarının motorunu, üzerlerindeki para ve değerli eşyaları alarak kendilerini denize bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve işlemleri halen devam eden göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği açıklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Göçmen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YUNANLILARIN MOTORUNU ÇIKARDIKLARI BOT İLE DENİZE BIRAKTIĞI 52 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika
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