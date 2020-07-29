Yunanlıların ölüme ittiği 60 göçmen Türk ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Yunanlıların ölüme ittiği 60 göçmen Türk ekipleri tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yası dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açık denizde geri itildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yası dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açık denizde geri itildi. Geri itilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup mülteci, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk Kara Sularına geri itildi. Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı. (Emrah Elmas/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:57

Kaynak: İHA

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