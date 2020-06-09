Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ayvacık sahillerinden Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye çalışan 3 lastik bot içerisindeki 134 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildi. Ayvacık'ın Babakale , Sivrice ve Arıklı açıklarındaki 3 lastik bot içerisindeki toplam 134 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 lastik bot içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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