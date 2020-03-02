Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kalırken, yakıtları ve motoru alınan, ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kalırken, yakıtları ve motoru alınan, ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.

Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası'na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu.

ADETA ÖLÜME TERK ETTİLER

Yunan ekibi, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarak dalga oluşturdu. Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı.

Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120'nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.

(Hakan Gözalan - Muhammet İsa Atagöz - Aykut Yeniçağ/İHA)

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerleri sınırdan geçmek isteyen Suriyeli genci öldürdü
Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada Vanlı hekim koronavirüsün ilacını bulduğunu iddia etti "Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]