Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor - Son Dakika
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Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor

19.07.2022 11:37

Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor Yüncü Yılmaz Kıraç, yün ürünlerin vücuttaki elektriği aldığını, terletmediğini, kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu söylediKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta geçmiş yılların en popüler mesleklerinden olan yüncülük mesleği teknolojiye direniyor.

Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor

Yüncü Yılmaz Kıraç, yün ürünlerin vücuttaki elektriği aldığını, terletmediğini, kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu söyledi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta geçmiş yılların en popüler mesleklerinden olan yüncülük mesleği teknolojiye direniyor.

Tarihi kapalı çarşıda uzun yıllar yüncülük yaparak geçimini sağlayan Yılmaz Kıraç, gelişen teknoloji ile birlikte sektörün ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Geçmişte yorgan yapımında ya da genç kızların çeyizlerinde kullanılan yüne eski rağbetin gösterilmediği belirten Kıraç, "Yüncülük mesleği babamızdan kalma bir meslek. Günümüzde sentetik ürünlerin çıkmasıyla birlikte mesleğimiz son demlerini yaşıyor. Satışlarımız çok olmasa da yine de satışlar var" dedi.

Yün ürünlerin sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade eden Kıraç, "Vücuttaki elektriği alır. Terletmez. Kışın sıcak olur, yazın serin olur. Günümüzdeki gençler ne yazık ki bilincinde değil. Birçok insan günümüzde gergin ve ben bunu yüne bağlıyorum. Kullanılan yataklar sentetik yataklar ve vücuttaki elektrik oranları yüksek oluyor. Yün vücuttaki elektriği alır. Yün fiyatlarımız ise yıkanmış olarak 30-40 TL arasında. Müşterinin talebine göre yapıyoruz. Bundan 20 -25 sene öncesinde evlenecek çiftler listenin başına yün yazardı. 200-250 kilo yün talep ederdi. Ama şimdiler 25-50 kilo alarak bitiriyorlar. Hazır yataklar çıktığı için önceki rağbet kalmadı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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