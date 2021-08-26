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Yünsa'dan üniformalar için yenilikçi kumaşlar - Son Dakika

Yünsa'dan üniformalar için yenilikçi kumaşlar

26.08.2021 10:12
Yünsa'dan üniformalar için yenilikçi kumaşlar, System.String[]

Yünsa, drytouch teknolojisiyle nem kontrolü sağlanan, 37,5 teknolojisiyle sıcak ya da soğuk ortamlara uyum sağlayabilen özel kumaşları ile başta savunma sanayi olmak üzere pek çok sektör tarafından tercih ediliyor.

Yünsa, drytouch teknolojisiyle nem kontrolü sağlanan, 37,5 teknolojisiyle sıcak ya da soğuk ortamlara uyum sağlayabilen özel kumaşları ile başta savunma sanayi olmak üzere pek çok sektör tarafından tercih ediliyor.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, üniformalar için yenilikçi kumaşlar geliştiriyor. Drytouch teknolojisiyle nem kontrolü sağlanan, 37,5 teknolojisiyle sıcak ya da soğuk ortamlara uyum sağlayabilen Yünsa'nın özel kumaşları, başta savunma sanayi olmak üzere pek çok sektörün gözdesi olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, Yünsa'nın Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ilk 5 kumaş üreticisinden biri olmasının yanında çok önemli bir üst segment kumaş geliştiricisi olduğunu belirtti.

Kumaş konusunda trend belirleyici olduklarını aktaran Sürmegöz, "Son olarak geliştirdiğimiz yenilikçi kumaşlarımızda kullandığımız yüksek teknolojilerle nem dışarı atılarak; vücudun yazın serin, kışın sıcak hissetmesini ve sürekli kuru kalmasını sağlıyoruz. Termal konfor ve yüksek performanslı kumaşlarımız başta savunma sanayi olmak üzere bu gibi yüksek dayanıklı kıyafetlere ihtiyaç duyan pek çok sektör tarafından tercih ediliyor." açıklamasında bulundu.

Sürmegöz, Yünsa olarak inovasyon başarılarını kumaşa yansıttıklarının altını çizdi. Sahadan aldıkları geri bildirimleri çözüm getiren inovatif fikirlere dönüştürdüklerini bildiren Sürmegöz, "Her türlü hava koşuluna uygun, istenilen renk ve tasarımda üretebildiğimiz kumaşlarımızda elde ettiğimiz yüksek performans da bunun bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Dış giyime uygun ağır gramajlı ürünler

Sürmegöz, Yünsa üniformalık kumaşların diğer teknik özellikleri hakkında da bilgi verdi. Karbon destekli ipliklerle dokunan kumaşlarda emicilik, kuruma hızı, UV koruması, antibakteriyel özellik, bıçakla kesilme direnci, aşınmaya dayanıklılık, boncuklanma engelleyiciliği, rüzgar geçirmezlik, yüksek yırtılma ile kopma mukavemetleri gibi pek çok özellik ön plana çıktığını belirten Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Bu özel ürünler suya maruz kaldıklarında uzun süre suyu dışarda tutma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kumaşlarımız bu özellikleriyle savunma sanayi, outdoor sporlar, arama kurtarma ve üretim sanayi gibi alanlara yönelik faaliyet gösteren üreticiler tarafından tercih ediliyor. Kumaşlarımızı bu üreticilerin ihtiyaçlarına uygun ve beklentilerini karşılayacak şekilde özel olarak üretebiliyoruz.

Üniformalık ürün grubumuzda ayrıca zorlu hava koşullarına uygun ağır gramajlı ürünler de yer alıyor. Yüzde 100 yün ve yün harmanlı dış giyimlikler soğuk havalarda sıcak tutmanın yanı sıra, yumuşak tuşe ve yüksek kalite özellikleri de sunuyor. Bu kumaşlarımız pardösülük, mont/ kabanlık, pelerinlik, kaputluk ürünler için de kullanılabiliyor."

Yünsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa'dan üniformalar için yenilikçi kumaşlar - Son Dakika Ekonomi


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