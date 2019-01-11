Yünsa, Enerji Verimliliği Çalışmalarıyla Sektöre Öncülük Ediyor

Yünsa, 8-13 Ocak arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda enerji verimliliği alanındaki sektöre öncülük eden çalışmalarını ve sonuçlarını açıkladı. Yünsa, 2018 yılında enerji verimliliği projeleri ile birim ürün başına tüketilen toplam enerjiyi 2015 yılına göre %11 oranında azalttı. Şirket, artan enerji verimliliği sayesinde iklim değişikliğine olumsuz yönde etkisi olan sera gazı emisyonlarının yoğunluğunu da aynı oranda azaltmış oldu.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı Yünsa, sürdürülebilirliği temel şirket prensipleri arasında görerek tüm iş süreçlerinde uyguluyor. Bu kapsamda enerji verimliliği, çevre ve atık yönetimi çalışmalarında ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atan Yünsa, yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirlik hedefleri yönünde ilerliyor.

Doğrudan yatırımları, sağladığı istihdam ve sektörde yetenekli çalışanların gelişimine katkısıyla Türkiye ekonomisine değer katan Yünsa; faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini, Sabancı Grubu'nun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerini temel alarak yönetiyor. Bu doğrultuda şirket; temiz üretim odaklı, çevreye duyarlı ve su¨rdu¨ru¨lebilir bir is¸ modeli ile faaliyetlerine devam ediyor.

2015'e göre birim ürün başına tüketilen enerji %11 azaltıldı

8-13 Ocak arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle Yünsa'nın enerji verimliliği konusundaki çalışmalarını aktaran Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören, "2018 yılında devam ettiğimiz enerji verimliliği projeleri ile birim ürün başına tüketilen toplam enerjiyi baz yıl olarak belirlediğimiz 2015 yılına göre %11 oranında azaltarak 1.794.850,57 TL tasarruf sağlamayı başardık. Artan enerji verimliliği sayesinde iklim değişikliğine olumsuz yönde etkisi olan sera gazı emisyonlarının yoğunluğunu, da aynı oranda azaltarak 150 ağacın bir yılda bünyesine alabileceği karbon dioksit miktarı kadar tasarruf sağlamış olduk" dedi.

Nuri Düzgören, enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almanın ve üretilen her metre kumaş başına daha az enerji kullanmanın Yünsa için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak ekledi: "Günümüzde enerjinin ve enerji yönetiminin her geçen gün daha büyük önem kazanması ile birlikte enerji verimliliği daha da kritik bir konu. Yünsa olarak, uyguladığımız standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma yönünde geliştirdiğimiz projeler ile sürdürülebilirliği destekliyoruz ve ISO 50001 belgesi ile bu alandaki çalışmalarımızı belgeliyoruz."

Yünsa, ayrıca sürdürülebilir üretim amacıyla kurulan Sustainable Apparel Coalition (SAC)'ın geli?tirdiği Higg Index Facility Environment Management (FEM) modülü ile de çevresel sürdürülebilirlik performansını ölçüyor. Yanı sıra; enerji, su, atık su, emisyonlar, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili konuları raporlayarak iyileştirme olanaklarını değerlendiriyor.

İklim Değişikliği ve Su Programlarında B performans başarısı

CDP iklim değişikliği programına 2010 yılından beri katılan Yünsa, 2017 Yılı CDP İklim Değişikliği Programı ve 2017 Yılı CDP Su Programı'nda her iki kategoride de B performans skorlarını aldı. Lider ve rekabetçi konumunu geliştirilerek çevresel sürdürülebilirlik konularında uluslararası platformlarda başarılarını sürdürmeye devam eden Yünsa, 2018 yılında da CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Programlarına katıldı.