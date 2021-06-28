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Yünsa, marka değerini yüzde 65,1 artırdı - Son Dakika

Yünsa, marka değerini yüzde 65,1 artırdı

28.06.2021 10:04
Yünsa, marka değerini yüzde 65,1 artırdı, System.String[]

Yünsa, Brand Finance'in, "Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2021 raporuna" göre, marka değerini yüzde 65,1 artırarak en fazla değer kazanan ikinci marka oldu.

Yünsa, Brand Finance'in, " Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2021 raporuna" göre, marka değerini yüzde 65,1 artırarak en fazla değer kazanan ikinci marka oldu.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, "En Değerli İlk 100" sıralamasında önceki yıla göre marka değerini yüzde 65,1 artıran şirket, yaklaşık 17 milyon dolarlık marka değerine ulaştı.

"Brand Finance Turkey 100-2021" raporu sonuçlara göre Yünsa, Türkiye'deki "En Güçlü Markalar" sıralamasında 11 basamak yükselerek 89. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, 2020'nin salgın nedeniyle markalar için iyi geçmediğini belirterek, en değerli 100 markanın toplam değerinin yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Sürmegöz, "Böyle bir dönemde yüzde 65,1 değer kazanarak Türkiye'nin en çok değer kazanan ikinci şirketi, ayrıca ilk 100'de yer alan iki tekstil markasından biri olmamız gurur verici." ifadesini kullandı.

Üst segment yünlü kumaş üretiminde dünyada ilk 5'te yer aldıklarını, Avrupa'nın ise en büyüğü olduklarını aktaran Sürmegöz, salgın sürecine rağmen karlılığa odaklandıklarını, hızlı şekilde aksiyon alarak maliyet, stok ve finansman yönetimini yeniden kurguladıklarını bildirdi.

Kısa vadeli borçları uzun vadeye yayarak sermaye ve finansman yapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Sürmegöz, çevik yönetim anlayışla bu süreçleri başarıyla atlattıklarını kaydetti.

"Gerekli yatırımları yapmaya devam edeceğiz"

Mustafa Sürmegöz, Brand Finance araştırmasının kendilerine doğru yolda olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yünsa'nın gelecekte de değer üretebilmesi ve kabiliyetlerini artırması için gerekli yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Marka gücümüz ile finansal kazanımlarımızı tüm paydaşlarımıza yansıtmak ve sektörümüzün ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Yünsa olarak bizi bu önemli başarıya ulaştıran faktörlerin başında çalışan memnuniyetini önemseyen inovatif bir şirket olmamız yatıyor. Bunların yanı sıra sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz etmemiz, müşteri memnuniyeti ve beklentileri odaklı hizmet anlayışımız, hızlı ve esnek karar alma kabiliyetimizi de sayabiliriz."

Türkiye, Turkey, Yünsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa, marka değerini yüzde 65,1 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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