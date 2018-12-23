Son Dakika Haberleri: Yuntdağ Cup 3'ün Şampiyonu Kalemlispor Oldu

Yuntdağ Cup 3'ün Şampiyonu Kalemlispor Oldu

20 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Yuntdağ Cup 3 Tunahan Çelen Futbol Turnuvası, Kalemlispor-Maldanspor arasında oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Yuntdağ Cup 3'ün Şampiyonu Kalemlispor Oldu, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Yuntdağ Cup 3 Tunahan Çelen Futbol Turnuvası, Kalemlispor-Maldanspor arasında oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazanan Kalemlispor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hüsnü Çelik Spor Tesisleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yuntdağ Cup 3 Tunahan Çelen Futbol Turnuvası, heyecanın hiç düşmediği final müsabakası ile sona erdi. Final müsabakasına MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve final müsabakasını oynayan takımların taraftarları katıldı.

Rakiplerini yenerek final müsabakası oynamaya hak kazanan Kalemlispor-Maldanspor, seyircilere güzel bir futbol müsabakası izletti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kalemlispor, karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bularak karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla galip gelerek turnuvanın da şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen madalya töreninde Keçiliköy 3'üncülük, Maldanspor 2'ncilik ve turnuvanın şampiyonu olan Kalemlispor'da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvaya katılan takımlar, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:00 Kaynak: İHA

Futbol, Manisa, Spor
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