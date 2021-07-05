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Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi - Son Dakika

Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi

05.07.2021 17:10
Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Mahallelerinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Mahallelerinde yol yapım çalışmalarına başladı. İlk etapta 25 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek olan yol düzenlemelerini inceleyen bölge muhtarları yenilenen yola tam not verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu programı kapsamında Yunusemre ilçesinde İzmir sınırından itibaren, Karaahmetli-Köseler-Aigai Antik Kenti-Koruköy-Seyitli-Yayla-Osmancalı ve Sümbüllere kadar olan güzergahta yol yapım çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Seyitli Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi heyetini Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Yuntdağıköseler Mahalle Muhtarı Ahmet Olgun, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay karşıladı. Heyet, sahada çalışan asfalt ekiplerine kolaylıklar diledi.

Yol yapımının bölge halkı açısından önemli olduğunu dile getiren Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, "Yol çalışmaları çok güzel ilerliyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Yuntdağı halkı bu çalışmayı bekliyordu. Vatandaşlarımızın hepsi, canı gönülden teşekkür ediyor. Hizmet güzel, artık Yuntdağının bir yol sorununun kalmadığı gözüküyor" diye konuştu.

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yuntdağı bölgesinde 100 kilometrenin üzerinde bir çalışma programı yaptık. Şu anda 25 kilometreye yakın bir güzergahta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde olan yollarımızda faaliyetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz, tam otomasyonlu mıcır sericimizle çalışmalara devam ediyorlar. Ayrıca bu bölgenin İzmir Aliağa bağlantısı olması ve Aigai Antik Kentimize giden yol olduğu için önem arz etmekte. Bu nedenle yolun altyapısı ve üstyapı noktasında gereken özeni gösteriyoruz. Buradaki çalışmayı hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki planladığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Güzergahta yapılan yol çalışmasının muhtarları ve vatandaşları mutlu ederse, kendilerinin de mutlu olacağını dile getirdi. Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz de yapılan yol çalışmasının kendileri için önemine değinerek, "Muhtarlardan tam not aldınız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi
Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Manisa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi - Son Dakika


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